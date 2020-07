الأخ البطل.. بعد تعرضه لـ “90 قطبة” في وجهه لحماية أخته من براثن كلب شرس.. هذا ما حصل عليه

وأصدر مجلس الملاكمة العالمي بيانا، الجمعة، ذكر فيه: “يشرفنا منح البطولة الفخرية للقب المجلس للبطل الصغير بريدجر والكر ذي الأعوام الستة، تكريما لشجاعته التي تمثل أفضل القيم الإنسانية”.

وتعود أحداث قصة الطفل الصغير بريدجر والكر من ولاية وايومنغ الأمريكية إلى تاريخ 9 يوليو الماضي عندما هاجم كلب شرس من نوع “الجيرمان شيبرد”، “الكلب الراعي الألماني”، شقيقة والكر البالغة 3 أعوام فقط.

We are honored to name 6-year-old, Bridger Walker, WBC Honorary Champion, for his brave actions that represent the best values ​​of humanity. Bridger, you’re a hero 👏🔰 pic.twitter.com/L2FqL0K4vw

