الأخ البطل.. بعد تعرضه لـ “90 قطبة” في وجهه لحماية أخته من براثن كلب شرس.. هذا ما حصل عليه

قرر مجلس الملاكمة العالمي منح البطولة الفخرية لطفل في الـ6 من عمره بعد دفاعه عن شقيقته الصغرى البالغة 3 أعوام وتدخله لحمايتها وإنقاذها من براثن كلب شرس كلفه 90 غرزة في وجهه.

وأصدر مجلس الملاكمة العالمي بيانا، الجمعة، ذكر فيه: “يشرفنا منح البطولة الفخرية للقب المجلس للبطل الصغير بريدجر والكر ذي الأعوام الستة، تكريما لشجاعته التي تمثل أفضل القيم الإنسانية”.

وتعود أحداث قصة الطفل الصغير بريدجر والكر من ولاية وايومنغ الأمريكية إلى تاريخ 9 يوليو الماضي عندما هاجم كلب شرس من نوع “الجيرمان شيبرد”، “الكلب الراعي الألماني”، شقيقة والكر البالغة 3 أعوام فقط.

We are honored to name 6-year-old, Bridger Walker, WBC Honorary Champion, for his brave actions that represent the best values ​​of humanity. Bridger, you’re a hero 👏🔰 pic.twitter.com/L2FqL0K4vw — World Boxing Council (@WBCBoxing) July 15, 2020

إلان الطفل بريدجر ووكر، تدخل بشجاعة لإنقاذ شقيقته، ونتيجة لذلك تعرض للإصابة بعضات متكررة في الوجه والرأس سببت له تشوها حادا، على الرغم من ذلك دافع عن شقيقته واستطاع الركض بها بعيدا للحفاظ عليها.

وكلفت شجاعة الطفل 90 غرزا في وجهه جراء هجوم الكلب الذي شوه خده الأيسر بالكامل.

وروت عمة الطفل الشجاع الواقعة في منشور عبر حسابها بـ”انستغرام”، موثقة الحادثة بصور للطفل قبل تشويه وجهه وبعدها، وقالت: “مرحبا بكم جميعا، من فضلكم شاركوا قصة ابن أخي حتى تصل للجميع، نحن نعلم أن بطلنا الصغير سيحب بعض كلمات التشجيع من أبطاله المفضلين، ففي 9 يوليو الماضي أنقذ ابن أخي بريدجر البالغ من العمر ست سنوات، حياة أخته الصغيرة بالوقوف بينها وبين كلب شرس، بعد أن عضه عدة مرات في وجهه ورأسه، ثم أمسك بيد أخته وركض معها للحفاظ على سلامتها”.