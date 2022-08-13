السبت 15 محرم 1444 ﻫ - 13 أغسطس 2022 |
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الأدنى على الإطلاق.. فيديو يوثّق هبوط طائرة على علو أمتار من السياح

منذ 3 دقائق
صورة من الفيديو

صورة من الفيديو

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وثّق مقطع فيديو تحليق طائرة ركاب تابعة لشركة “Wizz Air” فوق رؤوس السياح على بعد أمتار فقط، عندما هبطت على جزيرة يونانية.

وفي حين وصفه البعض بأنه أدنى هبوط على الإطلاق في المطار، يبدأ الفيديو بإظهار الطائرة وهي تحلّق باتجاه مطار سكياثوس ألكساندروس باباديامانتيس فوق مياه البحر الأبيض المتوسط ​​الفيروزية، في حين أن العديد من الأشخاص قد تجمّعوا على الشاطئ وعلى طريق يمتد على مساحة ضيقة من الأرض بين البحر والمدرج.

وقبل هبوطها، مرّت الطائرة فوق رؤوس المتفرجين الذين كانوا مجهّزين بالكاميرات لتصوير الهبوط الغريب، في حين أنها أثارت الغبار الكثيف.

كما ضرب الهواء القوي العديد من المتفرجين، فيما سقطت امرأة على الأرض، وطارت قبعة من فوق رأس امرأة أخرى.

يُشار إلى أن هذا المطار يعدّ مكانًا شهيرا لعشاق الطائرات الراغبين في رؤية هبوط مذهل، بسبب موقعه المميز.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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