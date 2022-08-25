الأرجنتين تتسلّم قميصًا لمارادونا يعود لعام 1986

استعادت الأرجنتين الخميس، قميصًا ارتداه الأسطورة الراحل “دييغو مارادونا” في نهائي كأس العالم 1986، بفضل أسطورة ألمانيا “لوتار ماتياس”.

وأعاد ماتياس، الذي كان تبادل قميصه مع مارادونا بين شوطي نهائي مونديال 1986 في المكسيك الذي فازت به الأرجنتين على حساب ألمانيا، القميص التاريخي في مراسم أقيمت بالسفارة الأرجنتينية في مدريد.

ومن المتوقَّع عرض القميص في متحف جديد لكرة القدم في العاصمة الإسبانية.

وقال ماتياس “كان شرفًا كبيرًا دائما اللعب ضده (مارادونا)”، مضيفًا “كلاعب وكشخص، كان دائما شخصًا في غاية الأهمية بالنسبة لي. سيظل دائما في قلوبنا”.

كما ذكر أسطورة “المانشافت”، أنه تبادل أيضا قميصه مع مارادونا بعد نهائي كأس العالم 1990 الذي فازت به ألمانيا في إيطاليا، موضحًا أن هذا القميص موجود في متحف في ألمانيا.

وبيع القميص الذي ارتداه مارادونا أمام المنتخب الإنكليزي في ربع نهائي مونديال 1986، حين سجّل الهدف المثير للجدل الذي يطلق عليه هدف “يد الرب”، مقابل أكثر من 9 ملايين دولار في مزاد على الإنترنت أقامته دار “سوذبيز” في أيار الماضي.

وكان هذا السعر الأعلى في التاريخ لقطعة من التذكارات الرياضية التي تُباع في مزادات.