الأرجنتين تحرز لقب كأس العالم 2022

أحرزت الأرجنتين لقب كأس العالم لكرة القدم للمرة الثالثة بعد الفوز 4-2 بركلات الترجيح على فرنسا في المباراة النهائية عقب انتهاء الوقت الأصلي ثم الإضافي بالتعادل 3-3 في قطر (الأحد 18-12-2022).

وافتتح قائد الأرجنتين ليونيل ميسي التسجيل لمنتخب “التانغو” من ركلة جزاء في الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول.

وعزّز أنخيل دي ماريا تقدّم الأرجنتين بهدفٍ ثانٍ في الدقيقة 36 لينتهي الشوط الأول بتقدّم الأرجنتين بهدفين من دون مقابل.

وفي الشوط الثاني انتفض نجم “الديوك” كيليان مبابي حيث قلّص الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة 80، قبل أن يسجّل هدف التعادل بعدها بدقيقة واحدة لينتهي الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 2-2.

واستمرّ التعادل في الشوط الإضافي الأوّل، قبل أن يتمكّن ميسي من إضافة الهدف الثالث للأرجنتين في الدقيقة 108 من الشوط الإضافي الثاني.

إلا أنّ مبابي سجّل هدف التعادل الثالث له شخصياً ولمنتخب بلاده من ركلة جزاء في الدقيقة 118 من زمن الشوط الإضافي الثاني، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية.

وتمكّنت الأرجنتين من حسم ركلات الجزاء لمصلحتها لتتوّج بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها بعد عامَيْ 1978 و1986.