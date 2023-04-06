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الأرجنتين تزيح البرازيل عن عرش صدارة تصنيف الفيفا

منذ 7 دقائق
منتخب الأرجنتين

منتخب الأرجنتين

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أزاحت الأرجنتين بطلة العالم منافستها التقليدية البرازيل من على عرش التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لتستعيد الصدارة اليوم الخميس بعد غياب دام ست سنوات.

وحققت الأرجنتين، التي حصدت كأس العالم في قطر العام الماضي بفوزها على فرنسا في النهائي، المركز الأول بعد فوز فريق المدرب ليونيل سكالوني على بنما 2-صفر وكوراساو 7-صفر وديا الشهر الماضي.

وتقدمت فرنسا مركزا واحدا لتحتل المركز الثاني بعد فوزها 4-صفر على هولندا و1-صفر في أيرلندا في تصفيات بطولة أوروبا 2024، بينما تراجعت البرازيل للمركز الثالث بعد خسارتها 2-1 خارج أرضها أمام المغرب في مباراة ودية.

وظلت بلجيكا في المركز الرابع واحتلت إنجلترا المركز الخامس، تليها هولندا وكرواتيا وإيطاليا وجاءت البرتغال بالمركز التاسع تليها إسبانيا.

وحقق منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى أكبر قفزة في التصنيف بتقدمه عشرة مراكز ليصل إلى 122 عالميا.

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