الأرجنتين تعبر بجدارة إلى ثمن نهائي كأس العالم

بلغ المنتخب الأرجنتيني ثمن نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022 بفوزه المستحق على نظيره البولندي بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة الأخيرة لمنافسات المجموعة الثالثة.

ورفع منتخب الأرجنتين الذي ضرب موعداً مع نظيره الأسترالي في ثمن النهائي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول.

ورغم خسارتها رافقت بولندا الأرجنتين إلى ثمن النهائي بحلولها ثانية برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن المكسيك الثالثة.

أحداث المباراة:

د 90+6: نهاية المباراة بفوز مستحق للأرجنتين بهدفين نظيفين سجلهما ماك أليستر (46) وألافاريز (67).

د 90 +3: محاولات للأرجنتين داخل منطقة الجزاء على الناحية اليسرى والدفاع البولندي يبعد الكرة عن خط المرمى.

د 90: الحكم احتسب 6 دقائق وقتاً بديلاً للضائع.

د 86: البديل الأرجنتيني لوتارو مارتيميز يتوغل داخل المنطقة البولندية ويسدد، لكن الكرة تمر بجوار القائم الأيسر للحارس تشيزني.

د 73: كرة بينية جميلة جداً من ميسي إلى ألفاريز الذي يتقدم بسرعة ويسدد لكن الكرة تمر بجوار المرمى.

د 67: الهدف الثاني للأرجنتين، إنزو فيرنانديز يمرر الكرة إلى خوليو ألفاريز الذي يروضها قبل أن يطلقها قوية جداً في المرمى البولندي!! هدف مستحق للمنتخب الأرجنتيني.

د 85:البديل الأرجنتيني لوتارو مارتينيز ينفرد بالحارس البولندي لكنه يفشل في اللمسة الأخيرة والكرة تمر بجانب القائم الأيسر. المنتخب البولندي لم يفعل أي شيء في هذه المباراة.

– روبيرت ليفاندوفسكي غائب تماماً والمنتخب البولندي لم ينجح في التسديد بين الخشبات الثلاث منذ انطلاق المباراة.

د 60: عرضية من ميسي إلى ماك كاليستر أمام المرمى الذي يصوّب لكن تشيزني يسيطر على الكرة بسهولة.

د 59: ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين يدفع بلياندرو باريديس مكان أنخيل دي ماريا وبنيكولاس تاليافيكو مكان ماركوس أكونيا.

د 47:هدف للأرجنتين، أليكسيس ماك أليستير يخدع تشيزني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء اثر تمريرة عرضية زاحفة ومتقنة من مولينا. الهدف الأول لماك أليستير في مباراته الدولية العاشرة.