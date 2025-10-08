الأردني عمر ياغي يفوز بجائزة نوبل للكيمياء

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم الأربعاء فوز العلماء عمر ياغي وسوسومو كيتاجاوا وريتشارد روبسون بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025 “لتطويرهم أطرا معدنية عضوية”.

ويُعد البروفيسور الأردني الأميركي عمر ياغي، الذي وُلد في عمّان عام 1965، واحدًا من أبرز علماء الكيمياء في العالم. ويشغل حاليًا منصب أستاذ الكيمياء في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، وهو مدير مؤسس لمعهد بيركلي العالمي للعلوم.

وقد حاز على العديد من الجوائز العالمية المرموقة قبل نوبل، ويُنظر إليه كأبٍ لعلم “الكيمياء الشبكية” الذي يقوم على تجميع وحدات جزيئية لبناء هياكل جديدة ذات خصائص فريدة.

واعتبر الكثير من متابعي جزائر نوبل أن فوز الدكتور ياغي يمثل مصدر فخر كبير للأردن والعالم العربي، ويعد تتويجًا لمسيرة علمية ملهمة بدأت من عمّان ووصلت إلى أعلى مراتب التكريم العلمي في العالم.

وأعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، الأربعاء، في ستوكهولم عن جائزة نوبل للكيمياء لعام 2025، وهي الثالثة من بين 6 جوائز نوبل تُمنح هذا العام.

وكانت جائزة الكيمياء العام الماضي مُنحت لثلاثة باحثين في مجال البروتينات هم: الأميركي ديفيد بيكر، والعالمان المقيمان في بريطانيا ديميس هاسابيس وجون جامبر.

ويلي جائزة الكيمياء كل من جائزة نوبل للآداب غدا الخميس، وجائزة نوبل للسلام يوم الجمعة، وتختتم الجوائز بجائزة العلوم الاقتصادية يوم الاثنين. وتُعد جائزة الاقتصاد الوحيدة التي لم تُنشأ بموجب وصية ألفريد نوبل، مخترع الديناميت.

وتبلغ قيمة كل جائزة نوبل 11 مليون كرونة سويدية (1.1 مليون دولار أميركي). وإذا تم تقاسم الجائزة، يتم تقسيم المبلغ بين الفائزين، بحيث يمكن أن يتقاسمها ثلاثة أشخاص كحد أقصى، وهو أمر شائع في فروع العلوم عندما تكون الأبحاث ناتجة عن تعاون أو تطوير لاكتشافات سابقة.