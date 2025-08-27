الأردن يرشح فيلم "اللي باقي منك" لجائزة الأوسكار

أعلنت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام ترشيح فيلم “اللي باقي منك” للكاتبة والمخرجة الأردنية الفلسطينية شيرين دعيبس للمنافسة باسم الأردن على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي في الدورة 98 للجائزة الأشهر سينمائيا.

وقالت الهيئة في بيان إن لجنة مستقلة مؤلفة من ستة أعضاء هي التي اختارت الفيلم الذي صُور في الأردن بالعاصمة عمان ومحافظة البلقاء على مدى ستة أسابيع بمشاركة 90 فردا من طاقم العمل المحلي.

وأضافت أن الفيلم يدور حول مراهق فلسطيني في الضفة الغربية ومن بطولة صالح بكري وآدم بكري ومحمد بكري وشيرين دعيبس وماريا زريق.

وأشارت إلى أن الفيلم عرض لأول مرة في مهرجان صندانس السينمائي وحصل لاحقا على عدد من الجوائز بمهرجانات دولية في الولايات المتحدة وأستراليا وماليزيا.

ويجري إعلان القائمة الأولية للأفلام المتنافسة على جوائز الأوسكار في ديسمبر كانون الأول فيما يقام حفل توزيع الجوائز في مارس آذار 2026.