الأربعاء 4 ربيع الأول 1447 ﻫ - 27 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأردن يرشح فيلم "اللي باقي منك" لجائزة الأوسكار

منذ 26 ثانية
فيلم "اللي باقي منك"

فيلم "اللي باقي منك"

A A A
طباعة المقال

أعلنت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام ترشيح فيلم “اللي باقي منك” للكاتبة والمخرجة الأردنية الفلسطينية شيرين دعيبس للمنافسة باسم الأردن على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي في الدورة 98 للجائزة الأشهر سينمائيا.

وقالت الهيئة في بيان إن لجنة مستقلة مؤلفة من ستة أعضاء هي التي اختارت الفيلم الذي صُور في الأردن بالعاصمة عمان ومحافظة البلقاء على مدى ستة أسابيع بمشاركة 90 فردا من طاقم العمل المحلي.

وأضافت أن الفيلم يدور حول مراهق فلسطيني في الضفة الغربية ومن بطولة صالح بكري وآدم بكري ومحمد بكري وشيرين دعيبس وماريا زريق.

وأشارت إلى أن الفيلم عرض لأول مرة في مهرجان صندانس السينمائي وحصل لاحقا على عدد من الجوائز بمهرجانات دولية في الولايات المتحدة وأستراليا وماليزيا.

ويجري إعلان القائمة الأولية للأفلام المتنافسة على جوائز الأوسكار في ديسمبر كانون الأول فيما يقام حفل توزيع الجوائز في مارس آذار 2026.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

انغام
بالصور.. أول ظهور لأنغام فور عودتها إلى مصر
خسوف القمر
ظاهرة فلكية نادرة.. العالم والمنطقة العربية على موعد مع خسوف كلي للقمر
حسام حبيب وشيرين
ما حقيقة تعرض شيرين لوعكة صحية؟.. حسام حبيب يكشف التفاصيل

الأكثر قراءة

نائبة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس
صورة.. بعد طوني المندلق "أورتاغوس" مع إيلي صعب
عناصر من الجيش اللبناني
واشنطن حسمت أمرها.. ومصادر خليجية: "لن نطأ لبنان قبل نزع السلاح"
رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
نبيه بري محبط: أتونا بعكس ما وعدونا به!