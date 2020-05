“الأرض المسطحة والإنسان لم يذهب إلى القمر والغرب يخدعنا وأصلاً هذه مؤامرة”

في القرن الثامن عشر، واجه عالم الفلك غاليلو غاليلي رجال الكنيسة لإثبات أن الأرض كروية وتدور حول الشمس، وذلك لخلاف الاعتقاد بأنها مركز الكون، وهو ما سبّب صداماً مع رجال الدين ذوي القوة والنفوذ، فاتهموه بالهرطقة والاعتداء على المقدسات المسيحية، وكاد يُحرق أو يُسجن مدى الحياة من قبل محاكم التفتيش، لولا إيقاف تنفيذ الحكم.

بعد مئات السنين وفي القرن الـ21، يتكرر الجدال نفسه لكن مع تغير طفيف، سكان الشرق الأوسط دخلوا الجدل وانضم الدين الإسلامي للمعادلة، والسبب كما هو في الماضي: “هل الأرض مسطحة وهل هي مركز الكون؟”.

تجاوز أعضاء مجموعة “الأرض المسطحة وخفايا النظام العالمي الجديد” على فايسبوك حتى هذه اللحظة، 61 ألف عضو، ويتضاعف يومياً بكثرة.

يسلم الأعضاء بغالبيتهم بحتمية تسطح الأرض واستوائها وإحاطتها بسور من الجليد تخفيه الدول الغربية وتحظر الاقتراب منه حتى لا يرى أحد “حافة الأرض”. وهم كذلك يؤمنون بكذب وكالة ناسا في كل ما تنشره في شأن الصعود إلى الفضاء أو الهبوط على القمر أو وجود أقمار اصطناعية حول الأرض.

ويكون الرد اتهام كلّ من يحاول دحض الاعتقادات بـ “المؤامرة الكبرى، والاعتداء على المقدسات…”.

لكن، لماذا يعتقد بعض سكان المنطقة بأنهم يتعرضون لمؤامرة بصدد هذا الشأن وأن هناك من يخدعهم؟

يجيب عن هذا السؤال الدكتور جمال فرويز الأستاذ في الطب النفسي، أن البعض لديه شعور بالدونية، والنقص أو العجز، نتيجة التأخر في التقدم العلمي كسائر الدول أو تحقيق إنجازات.

ويقول فرويز لرصيف22: “يسيطر على هذه الفئات هذا الشعور، لأن العرب حكموا العالم فترة من الزمان، ومن ثم أصبحوا في الحضيض، ومن ثم استغلهم العالم الغربي واستعمرهم واحتلّ بلادهم، وهذا جعلهم يفكرون في نظرية المؤامرة”.

ويرى أن هناك بعض الأكاذيب التي تنشرها الدول الأجنبية، تجعل البعض يشك في ما يصل إليه، ويعتبره كذباً وخداعاً. فقد ارتكبت وكالة الفضاء الدولية (ناسا) خطأً غريباً، جعل المؤمنين بنظرية المؤامرة يزدادون يقيناً بتزييف الصعود إلى الفضاء، ذلك عندما نشرت ناسا على حسابها الرسمي في تويتر صورة مع تعليق عليها أربك رواد الموقع، حيث قالت أن الشمس تظهر في خلفية الصورة مع الأرض. إذا لم تكن خبيراً، فبكل تأكيد ستلاحظ وجود خطأ.

في الصورة، تظهر النجوم بشكل جلي، إضافة إلى أضواء في الأرض بوضوح، أي أن الليل هو الذي يلف تلك البقعة. مرّت دقائق حتى تداركت ناسا الخطأ، ونُشر التصحيح بأن القمر هو الموجود في خلفية الصورة لا الشمس.

Correction: That's not the sun illuminating the Earth. It's the moon, seen by @StationCDRKelly from @Space_Station. pic.twitter.com/Amkzqkj3lI

— NASA (@NASA) September 9, 2015