الأسترالي ميلر يفوز بجائزة اليابان الكبرى للدراجات النارية

حقق الأسترالي جاك ميلر متسابق فريق دوكاتي أول انتصار له في الموسم الحالي عندما توج بلقب سباق جائزة اليابان الكبرى للدراجات النارية بعد أن قدم أداء متميزا على حلبة موتيجي اليوم الأحد بينما عزز الفرنسي فابيو كوارتارارو موقعه في صدارة الترتيب العام للبطولة رغم احتلاله المركز الثامن.

وأنهى ميلر السباق متقدما بفارق 3.409 ثانية عن براد بيندر من فريق رد بول كيه.تي.إم الذي نجح في انتزاع المركز الثاني من متسابق براماك دوكاتي الإسباني خورخي مارتن قبيل النهاية.

وعزز كوارتارارو موقعه في صدارة الترتيب العام للبطولة بعد أن أصبح الفارق الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه 18 نقطة (ارتفاعا من 10 نقاط) قبل أخر أربعة سباقات في الموسم عقب تعرض منافسه الأقرب فرانشيسكو بانيايا لحادث في اللفة الأخيرة من السباق.

وتلقت آمال متسابق أبريليا الإسباني أليكس إسبارجارو في الفوز باللقب للمرة الأولى ضربة كبيرة بعد تعرضه لمشكلة فنية قبل السباق ليحتل المركز 16 في النهاية.

وحصل الإسباني مارك ماركيز متسابق هوندا وبطل العالم سابقا ست مرات على مركز أول المنطلقين لأول مرة في ثلاث سنوات أمس السبت لكنه لم يتمكن من الحفاظ على موقعه في المقدمة طويلا ليحتل المركز الرابع في نهاية السباق.