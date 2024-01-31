الأسهم الأوروبية: ارتفع مؤشر قطاع الخدمات المالية 0.5 بالمئة

افتحت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء 31 يناير/كانون الثاني، على ارتفاع طفيف، في صعود للجلسة السادسة على التوالي بدعم من أسهم القطاع المالي، في حين يترقب المتعاملون قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 08:22 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة.

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات المالية 0.5 بالمئة، مدعوما بزيادة 1.7 بالمئة لسهم بنك سانتاندير الإسباني، الذي سجل أرباحا غير مسبوقة وتجاوزت التوقعات في الربع الأخير من 2023.

ويتركز اهتمام المستثمرين على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن سعر الفائدة المقرر صدوره في الساعة 1900 بتوقيت جرينتش لاستقاء مؤشرات بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم.

ومن بين الأسهم الأكبر تحركا على المؤشر، ارتفع سهم شركة الأدوية الدنمركية نوفو نورديسك‭‭ ‬‬1.7 بالمئة، مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق بعد أن توقعت الشركة الأكثر قيمة في أوروبا تحقيق مبيعات في خانة العشرات ونمو أرباح التشغيل لعام آخر بدعم رواج عقارها لإنقاص الوزن ويجوفي.

لكن سهم إتش أند إم نزل 8.9% ليتذيل المؤشر ستوكس 600 بعد أن سجلت شركة بيع الأزياء بالتجزئة السويدية انخفاضا في هامش الربح في الربع الرابع، بينما قرر رئيسها التنفيذي الاستقالة من منصبه.