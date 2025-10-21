الأضرار الناجمة عن سرقة مجوهرات اللوفر تقدر بنحو 88 مليون يورو

قالت المدعية العامة في باريس لور بيكو، اليوم الثلاثاء، إن اللصوص، الذين نفذوا سطوا مسلحا جريئا في وضح النهار على متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية، سرقوا مجوهرات تصل قيمتها إلى نحو 88 مليون يورو (102.63 مليون دولار).

وأضافت بيكو لإذاعة آر.تي.إل “من المهم أن نتذكر أن هذا الضرر اقتصادي، ولكنه لا يقارن بالضرر التاريخي الناجم عن هذه السرقة”.

واقتحم أربعة لصوص متحف اللوفر يوم الأحد باستخدام رافعة لتحطيم نافذة في الطابق العلوي، ثم سرقوا قطعا من معرض للمجوهرات الملكية قبل أن يلوذوا بالفرار مستخدمين دراجات نارية، ووصف عدد من السياسيين هذه السرقة بأنها إهانة وطنية.

وشملت المجوهرات الثماني المسروقة تاجا وأقراطا من طقم الملكة ماري أميلي والملكة أورتنس، من أوائل القرن التاسع عشر. وعُثر على تاج الإمبراطورة أوجيني خارج المتحف، ويبدو أنه سقط أثناء هروب اللصوص.