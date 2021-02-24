الأضواء المتوهجة تنير حقلاً هولنديا يحيطه الظلام ... إليكم السر

في مشهد يخطف الانظار ويحبس الأنفاس، تتوهج مساحة زراعية في هولندا بالأضواء لتبدو وكأنها صورة معالجة على برامج الفوتوشوب، لكنها في الواقع تحمل طابعاً ابتكارياً سيثير فضولك.

ويقوم دان روزيجارد بتكريم أهمية الزراعة وجمالها عن طريق أحدث أعماله الفنية، التي تُعرف باسم “Grow”، حيث تتدفق أضواء حمراء وزرقاء كأمواج فوق حقل شاسع محاط بالظلام.

ويسلط المشروع الضوء على مدى أهمية الابتكار في الأنظمة الزراعية عن طريق طرح الأسئلة التالية: كيف يمكن لتصميمات متطورة من الإضاءة أن تساعد على نمو النباتات بشكل أكثر استدامة؟ وكيف نتمكن من إظهار المزارع بمظهر البطل؟

ويتألف المشروع من تصميم ضوئي يتوهج عبر ألفين متر مربع من الأراضي المزروعة بنبات الكراث، ما يسمح لك رؤية العمل الفني كأضواء راقصة مستوحاة من تكنولوجيا “علم الضوء”.

ونجحت هذه التقنية، التي تستخدم الأضواء الزرقاء والحمراء والأشعة فوق البنفسجية، في تعزيز نمو النبات واستخدام المبيدات بنسبة تصل إلى 50٪ فقط.

وقال الفنان الهولندي، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: “لا يقتصر تأثير مشروع Grow على الطبيعة الزراعية فحسب، ولكنه يبعث أيضاً الأمل في قلوب الناس.. إنه يعطي معنى جديداً لكلمة الثقافة الزراعية، ما يضع المساحات الزراعية في إطار لوحة فنية ثقافية حية”.

ويعكس مشروع “Grow” جمال المزيج الضوئي ومبدأ الاستدامة، حيث حاز على إعجاب الكثير من الناس، حتى يبقوا يحدقون بالمحاصيل والحقول التي تغذينا.

ويذكر أن روزيجارد قد تخرج من معهد “بيرلاج” في روتردام بدرجة الماجستير في الهندسة المعمارية. كما أسس “استديو روزيجارد” في عام 2007، حيث يعمل مع فريق من المصممين والمهندسين على المناظر الطبيعية في المستقبل.