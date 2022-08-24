الألمانية كيربر تغيب عن بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

كشفت الألمانية أنجليك كيربر المصنفة الأولى على العالم سابقا عن حملها وقالت إنها ستغيب عن بطولة أمريكا المفتوحة للتنس التي تنطلق في نيويورك يوم الاثنين المقبل.

وكانت ويمبلدون آخر بطولة شاركت فيها كيربر الفائزة بثلاثة ألقاب كبرى حين خسرت في الدور الثالث أمام البلجيكية إليسه ميرتنز.

وفازت كيربر (34 عاما) بأول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى في أستراليا المفتوحة عام 2016 قبل أن تحقق لقب أمريكا المفتوحة في العام ذاته لتتصدر التصنيف العالمي للسيدات.

وبعد عامين فازت بلقب ويمبلدون على الملاعب العشبية في نادي عموم إنجلترا لتحصد لقبها الثالث في بطولة كبرى.

وقالت كيربر مازحة على تويتر اليوم الأربعاء “كنت أرغب بشدة في خوض أمريكا المفتوحة لكني قررت في النهاية أن اثنين ضد واحد ليس منافسة عادلة.

“سأتوقف في الأشهر القادمة عن السفر حول العالم لخوض بطولات. أعتقد أن هذا أفضل سبب ممكن! سأفتقدكم جميعا”.