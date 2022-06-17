الألوان والمساحات الخضراء تجعل سكان المدن أكثر سعادة

أشارت دراسة حديثة الى أن تنوع الألوان الزاهية والمساحات الخضراء في المدن قد تجعل السكان أكثر سعادةً وهدوءاً.

ولفتت صحيفة الغارديان الى أن فريقًا من الباحثين من جامعة ليل في فرنسا، استخدم الواقع الافتراضي في سبيل اختبار كيفية تفاعل المتطوعين مع الاختلافات في المناظر الطبيعية الحضرية المبسطة من الخرسانة والزجاج والمعدن.

ويُشير البحث، الذي نُشر الجمعة 16 حزيران في Frontiers in Virtual Reality، إلى أن القيام ببعض التعديلات الصغيرة على المدينة يعزز الروح المعنوية لدى الإنسان، حتى عندما يختبرها الناس من خلال الواقع الافتراضي.

في السياق، أوضح ميشال ماتلون، اختصاصي علم النفس والاستشارات المعمارية: “أعتقد أن معظم الناس يقدرون الطبيعة في المدن ويجدونها جميلة، وعادةً ما يتفاعلون بغضب عند نقص المساحات الخضراء”.

وتابع ماتلون “حتى أصغر التغييرات يمكن أن تؤثر على الأشخاص خلال حياتهم اليومية”.

وفي المقابل، تساءل “ستيفن ليمان”، أستاذ الهندسة المعمارية بجامعة نيفادا بالولايات المتحدة، الّذي لم يشارك في الدراسة، عما إذا كانت محاكاة الواقع الافتراضي يمكن أن توفر معطيات لدعم الأطروحة.

كما وجد القائمون على الدراسة ان المتطوعين مشوا ببطئ اكثر، وارتفعت ضربات قلوبهم عندما رأوا مناظر خضراء في مدنهم. كما انهم أبقوا رؤوسهم مرفوعة ينظرون الى الامام، بدل النظر الى الأسفل.