الأربعاء 3 رجب 1444 ﻫ - 25 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأمريكي تومي بول يتأهل للدور قبل النهائي في أستراليا المفتوحة

منذ 34 دقيقة
آخر تحديث: 25 - يناير - 2023 3:11 مساءً
تومي بول

تومي بول

A A A
طباعة المقال

يأمل تومي بول في إعادة تنس الرجال الأمريكي للخريطة بعد أن أصبح اللاعب البالغ من العمر 25 عاما أول أمريكي يبلغ الدور قبل النهائي في أستراليا المفتوحة منذ 2009 بعد فوزه على بن شيلتون في مواجهة أمريكية خالصة، الأربعاء.

واستغل بول كل خبرته وثباته الانفعالي ليتفوق على شيلتون 7-6 و6-3 و5-7 و6-4 على ملعب رود ليفر ليضرب موعدا في الدور قبل النهائي مع نوفاك ديوكوفيتش الفائز باللقب تسع مرات.

وبول المصنف 35 عالميا هو أول لاعب أمريكي يبلغ الدور قبل النهائي في ملبورن بارك منذ آندي روديك في 2009.

وانضم بول إلى جون إيسنر (2018 في ويمبلدون) وفرنسيس تيافو (2022 في أمريكا المفتوحة) بصفتهم الثلاثي الأمريكي الوحيد الذي لا يزال يلعب ونجحوا جميعا في بلوغ الدور قبل النهائي لبطولة كبرى.

وقال بول للصحفيين “التنس الأمريكي (مهم) للعبة. منذ طفولتي وخاصة منذ أن كنت في 14‭ ‬من عمري وأنا أسمع من المدربين عن ضرورة ظهور دماء جديدة وأبطال جدد من الولايات المتحدة.

“ترسخ هذا الأمر في ذهني. كلنا نريد ذلك. فرنسيس كان قريبا جدا من تجاوز الدور قبل النهائي في أمريكا المفتوحة (العام الماضي). من يدري ما كان يمكن أن يحدث في النهائي؟.

“كلنا نريد تحقيق إنجازات في مسيرتنا وقبل كل شيء من أجل التنس الأمريكي”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

نوفاك ديوكوفيتش
ديوكوفيتش يقترب من لقبه العاشر في أستراليا المفتوحة
سمية الألفي
بالفيديو.. سمية الألفي تكشف حقيقة مرضها
منذر رياحنة
جدل كبير في الاردن بسبب فيلم "الحارة".. والبرلمان يتدخل

الأكثر قراءة

مشهد من الفيديو الترويجي
مقطع مرعب.. سيّدة ترى زوجها المتوفّى في فيديو ترويجيّ لأحد المطاعم
رفعت "حكمة اللقاء" بطاقة بيضاء لأول مرة في تاريخ المستديرة
بالفيديو.. رفع أوّل "بطاقة بيضاء" في تاريخ كرة القدم
الطفل تيدي هوبس
"يقرأ بسبع لغات".. ابن الـ 3 أعوام يحظى بعضوية جمعية لـ "خارقي الذكاء"