الأمريكي تومي بول يتأهل للدور قبل النهائي في أستراليا المفتوحة

يأمل تومي بول في إعادة تنس الرجال الأمريكي للخريطة بعد أن أصبح اللاعب البالغ من العمر 25 عاما أول أمريكي يبلغ الدور قبل النهائي في أستراليا المفتوحة منذ 2009 بعد فوزه على بن شيلتون في مواجهة أمريكية خالصة، الأربعاء.

واستغل بول كل خبرته وثباته الانفعالي ليتفوق على شيلتون 7-6 و6-3 و5-7 و6-4 على ملعب رود ليفر ليضرب موعدا في الدور قبل النهائي مع نوفاك ديوكوفيتش الفائز باللقب تسع مرات.

وبول المصنف 35 عالميا هو أول لاعب أمريكي يبلغ الدور قبل النهائي في ملبورن بارك منذ آندي روديك في 2009.

وانضم بول إلى جون إيسنر (2018 في ويمبلدون) وفرنسيس تيافو (2022 في أمريكا المفتوحة) بصفتهم الثلاثي الأمريكي الوحيد الذي لا يزال يلعب ونجحوا جميعا في بلوغ الدور قبل النهائي لبطولة كبرى.

وقال بول للصحفيين “التنس الأمريكي (مهم) للعبة. منذ طفولتي وخاصة منذ أن كنت في 14‭ ‬من عمري وأنا أسمع من المدربين عن ضرورة ظهور دماء جديدة وأبطال جدد من الولايات المتحدة.

“ترسخ هذا الأمر في ذهني. كلنا نريد ذلك. فرنسيس كان قريبا جدا من تجاوز الدور قبل النهائي في أمريكا المفتوحة (العام الماضي). من يدري ما كان يمكن أن يحدث في النهائي؟.

“كلنا نريد تحقيق إنجازات في مسيرتنا وقبل كل شيء من أجل التنس الأمريكي”.