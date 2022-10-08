الأمريكي تيافو يصعد لنهائي بطولة اليابان للتنس

قدم الأمريكي فرنسيس تيافو أداء متميزا مرة أخرى صعد من خلاله إلى المباراة النهائية لبطولة اليابان المفتوحة للتنس بعد الفوز بنتيجة 6-2 وصفر-6 و6-4 على الكوري الجنوبي كوون سوون-وو في العاصمة اليابانية اليوم الأحد.

وكان تيافو صعد لنهائي بطولة كبرى لأول مرة خلال مسيرته في أمريكا المفتوحة في سبتمبر أيلول الماضي واليوم قدم نفس الأداء المتميز الذي وصل من خلاله لقائمة أول 20 مصنفا على مستوى العالم ليصل لثاني نهائي خلال الموسم الحالي رغم تراجع أدائه في المجموعة الثانية.

وقال تيافو (24 عاما) بعد التأهل “كانت مباراة غريبة لكني سعيد بالفوز.. وفي مثل هذه المباريات يكون الفوز هو الأهم”.

في المجموعة الأولى جاء تفوق تيافو واضحا لكن أداء اللاعب الأمريكي تراجع في المجموعة الثانية ليستغل المنافس الكوري الفرصة ويعادل النتيجة ويفرض مجموعة ثالثة فاصلة حسمها تيافو لصالحه بضربة أمامية.

وسيلتقي تيافو في المباراة النهائية مع مواطنه تيلور فريتز أو مع الكندي دينيس شابوفالوف