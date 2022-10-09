الأمريكي تيلور فريتز يفوز ببطولة اليابان للتنس

فاز الأمريكي تيلور فريتز على مواطنه فرنسيس تيافو 7-6 و7-6 في المباراة النهائية لبطولة اليابان المفتوحة للتنس (الأحد 9-10-2022) ليحرز ثالث لقب خلال العام الحالي.

وتبادل اللاعبان وعمر كل منهما 24 عاما كسر الإرسال في المجموعة الأولى قبل أن يتفوق فريتز بفضل استقرار مستوى أدائه وحسم المجموعة بضربة أمامية هائلة.

ومضت المجموعة الثانية سجالا أيضا بينما تفوق فريتز على مستوى الإرسال في حين صمد تيافو بكل قوة في وجه محاولات كسر إرساله قبل أن يؤكد فريتز تفوقه من جديد ويحقق الفوز بعد خروج ضربة أمامية لتيافو إلى خارج حدود الملعب.

وقال فريتز بعد الفوز “رائع جدا. لم أتصور نهاية أفضل من ذلك.

“هذا بالضبط ما أنا بحاجة إليه من أجل سباق التأهل للبطولة الختامية والتقدم في قائمة التصنيف الدولية حتى أكون في وضع جيد في نهاية العام”.

وضمن فريتز الانضمام ولأول مرة إلى قائمة أول 10 مصنفين على العالم بعد فوزه بقبل النهائي على الكندي دينيس شابوفالوف أمس السبت كما فاز بلقبي بطولتي إيستبورن وإنديان ويلز هذا العام.

وتعززت أيضا فرصة فريتز في التأهل للبطولة الختامية لموسم تنس الرجال التي ستقام في تورينو الإيطالية في نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

وبهذا أيضا أصبح فريتز عاشر أمريكي يفوز بلقب بطولة اليابان المفتوحة والأول منذ بيت سامبراس في 1996.

ولم يحرز تيافو أي لقب في الموسم الحالي لكنه سيتقدم إلى المركز 17 عالميا في قائمة التصنيف الجديدة وهو أفضل مركز يصل إليه طوال مسيرته مع اللعبة.