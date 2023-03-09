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الأمريكي ناكاشيما يضرب موعدا مع الروسي ميدفيديف في إنديان ويلز

منذ 38 دقيقة
بطولة إنديان ويلز

بطولة إنديان ويلز

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تغلب الأمريكي الصاعد براندون ناكاشيما على المخضرم جون إيسنر 7-6 و6-3 في الدور الأول لبطولة إنديان ويلز للتنس اليوم الخميس ليضرب موعدا مع الروسي دانييل ميدفيديف في الدور الثاني.

وأنقذ ناكاشيما (21 عاما) نقطة للفوز بالمجموعة في أول محاولة لكسر إرسال منافسه وعزز دفاعه في المجموعة الثانية ليهزم إيسنر صاحب الإرسال القوي أمام جماهير بلادهما.

وقال ناكاشيما، الذي ظهر لأول مرة في بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين في إنديان ويلز عام 2018، “المشاركة في هذه البطولة، دائما ما يكون مثيرا للغاية بالنسبة لي.

“نشأت هنا، بالقرب من سان دييجو، إنها إحدى البطولات التي نشأت فيها واعتدت أن أحضر إلى هنا وأنا طفل صغير لأشاهد جميع المحترفين الكبار.

“لذلك فإن القدرة على اللعب هنا الآن ضد لاعب أمريكي بارز في الملعب الرئيسي هو شعور خاص للغاية”.

وسيلتقي ناكاشيما مع ميدفيديف المصنف السادس عالميا، الذي فاز بثلاثة ألقاب متتالية وانتصر في 14 مباراة متتالية.

وفي مباريات أخرى بالدور الأول، سحق الأسترالي جوردان طومسون الفرنسي جايل مونفيس 6-3 و6-1، وتغلب الأرجنتيني دييجو شوارتزمان سريعا على مواطنه فيدريكو كوريا 6-1 و6-2.

وسيواجه بيير-أوج ايربير منافسه الكندي دينيس شابوفالوف بعد فوز اللاعب الفرنسي على الإسباني زاباتا ميرايس 6-2 و7-6.

وفي منافسات السيدات، فازت الأمريكية شيلبي روجرز على مواطنتها كاتي فولينتس 6-4 و4-6 و6-1.

وقالت روجرز عن منافستها “لديها بالتأكيد مستقبل مشرق للغاية وللأسف واحدة منا فقط يمكنها الفوز اليوم. إنها واحدة من أجمل الفتيات اللواتي قابلتهن في بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات وأنا أتطلع لرؤيتها أكثر”.

وستلتقي روجرز في الدور الثاني مع المصنفة السابعة ماريا سكاري. وتتفوق روجرز 3-صفر في مواجهاتها مع اللاعبة اليونانية.

وفي الدور الأول أيضا فازت كل من الإيطالية كاميلا جورجي والصينية وانج شي يو والأوكرانية ليسيا تسورنكو في البطولة المقامة في صحراء جنوب كاليفورنيا.

    المصدر :
  • رويترز

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