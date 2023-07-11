الأمريكي يوبانكس يعيش حلما لا يصدق في ويمبلدون

حظي كريس يوبانكس بإعجاب كبير كمعلق تلفزيوني، لكن في بطولة ويمبلدون للتنس، كان عليه أن يتأقلم مع حصوله على إشادة وسائل الإعلام، بعدما أطاح باليوناني ستيفانوس تيتيباس المصنف الخامس من الدور الرابع، الاثنين.

وبلغ اللاعب الأمريكي دور الثمانية في واحدة من البطولات الأربع الكبرى لأول مرة في ظهوره الأول بالقرعة رئيسية في ويمبلدون.

وقال يوبانكس بعد سؤاله عن أغرب شيء في رحلته “كل شيء بدءا من إدراك أني أملك بطاقتي اعتماد في ويمبلدون لبقية حياتي، إلى التحقق من هاتفي ورؤية اسمي في الأخبار العاجلة لشبكة ئي.إس.بي.إن”.

وأضاف “كانت التجربة بأكملها بمثابة زوبعة. كنت أحلم بذلك لكن أعتقد أنني لم أكن أعرف حقا ما إذا كان هذا الحلم سيتحقق بالفعل أم لا. أنا جالس هنا الآن، لذلك هذا شيء رائع جدا”.

ويحتل يوبانكس المركز 43 في التصنيف العالمي، ولم يدخل اللاعب البالغ عمره 27 عاما قائمة أفضل 100 لاعب إلا قبل أربعة أشهر فقط.

ويستعد يوبانكس الآن لمواجهة الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الثالث الذي سبق أن أشاد بأسلوب يوبانكس في تقديم “التنس الشامل” وعدم شعوره بالخوف أثناء اللعب.

وقال اللاعب الأمريكي للصحفيين “إنه شيء مجنون في الوقت الحالي. إنه لمن الجنون أن أرى أخباري على مواقع التواصل الاجتماعي التي اعتدت متابعتها، وأرى الكثير عني. أشعر أن ما هذا؟ إنه أمر غريب”.

وأضاف “أدرك أن هذه لحظة مهمة جدا، لكني أقول أيضا، هناك مباراة تنس يجب أن ألعبها في غضون يومين”.

وجاء الفوز على تيتيباس ليكون التاسع على التوالي على العشب لمعلق قناة التنس، والذي حظي بشعبية بين الجماهير في ويمبلدون.

وقال يوبانكس الذي خسر بمجموعتين متتاليتين أمام ميدفيديف في ميامي هذا العام “ما يساعد في تحليل منافسي التالي أنني لعبت ضده قبل عدة أشهر. ربما سيكون هذا هو الشيء الأهم.. سنلعب في ملعب مختلف وأرضية مختلفة وظروف مختلفة”.