الأمن السوري يكشف جريمة مقتل فنانة في دمشق

كشف قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق، العميد أسامة محمد خير عاتكة، أن فرع المباحث الجنائية تمكّن، وفي أقل من 24 ساعة، من كشف ملابسات جريمة قتل الفنانة ديالا صلحي الوادي، التي عُثر على جثتها داخل منزلها في حي المالكي بالعاصمة دمشق.

وقال العميد عاتكة إن الفرق الأمنية المختصة باشرت فور تلقي البلاغ بالتوجه إلى موقع الحادث، حيث عملت على جمع الأدلة، ومراجعة كاميرات المراقبة، ومقاطعة المعلومات، لتتوصل التحقيقات الأولية إلى أن الفنانة كانت تستعين بعاملة تنظيف، والتي اعترفت لاحقاً بتورطها في الجريمة بالتنسيق مع شخص آخر، بهدف السرقة.

وأكد أنه تم توقيف المتورطين، فيما تتواصل التحقيقات لاستكمال تفاصيل القضية تمهيداً لإحالتهما إلى القضاء المختص.

من جهتها، نعت نقابة الفنانين السوريين في دمشق الفنانة ديالا الوادي، مشيرة إلى أنها قُتلت إثر سطو مسلح داخل منزلها.

وتحمل الراحلة الجنسية البريطانية، وهي ابنة الموسيقار العراقي الراحل صلحي الوادي، مؤسس المعهد العالي للموسيقى في دمشق والفرقة الوطنية السيمفونية السورية، وكانت والدتها الراحلة سينثيا من أبرز مدرسات المعهد.

وتُعد ديالا الوادي من الأسماء المعروفة في المشهد الفني والثقافي السوري، وشاركت في عدد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية، وامتازت بحضورها الفني الرصين رغم ندرة ظهورها الإعلامي. وهي خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، وتحمل الجنسيتين البريطانية والعراقية، وكانت تقيم في سوريا منذ سنوات.