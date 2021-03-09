الأمن المصري يلقي القبض على المتحرش بطفلة المعادي

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتحرش بطفلة في مدخل إحدى العقارات في حي المعادي بالقاهرة، وذلك بعد مرور ساعات على واقعة تحرشه.

وتم تصوير الواقعة بكاميرات المراقبة في العقار حيث ظهر المتحرش وهو يستدرج طفلة صغيرة ثم بدأ بملامسة أجزاء من جسدها، قبل أن تقتحم المشهد سيدة شاهدت الواقعة على كاميرات المراقبة على ما يبدو.

وواجهت السيدة المتحرش وعنفته، وبدا أنه ينكر القيام بالجريمة قبل أن تشير له إلى كاميرات المراقبة التي صورته ليفاجأ بالأمر، ويهرب من المكان.

ونجحت القوات من القبض عليه بعد تحديد الأماكن التي يتردد عليها، وجار تسليمه للنيابة العامة للتحقيق ومواجهته بكاميرات المراقبة وأقوال الطفلة وشهود العيان.

بدوره، أكد الأزهر في أول تعليق له، أن التحرش الجنسي بالأطفال ظاهرة كريهة منافية للإنسانية والدين.

وقال في بيان، “إن التحرش بالأطفال سلوك منحرف محرم تأباه النفوس السوية، وتجرمه الشرائع والقوانين كافة”، مشدداً على أن “هذا السعَار المحموم والمذموم الذي بات ينتشر واقعيا وافتراضيا، يستوجب أشد العقوبات الرادعة، وتجريمه يجب أن يكون مطلقا ومجردا من أي شرط أو سياق”، وذلك بحسب “العربية”.