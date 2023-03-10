الأميركية شيفرين تحقق فوزها الـ86 في مراحل كأس العالم للتزلج

عادلت المتزلجة الأميركية ميكايلا شيفرين الرقم القياسي للسويدي إينغمار ستنمارك، محققة فوزها الـ86 في مراحل كأس العالم للتزلج على الثلج، في سباق التعرّج الطويل في آوره في السويد.

وتفوّقت شيفرين بفارق 64% من الثانية على الإيطالية فيديريكا برينيوني، لتعادل رقماً قياسياً صمد 34 سنة.

قالت إبنة كولورادو البالغة 27 عاماً لموقع الاتحاد الدولي للتزلج على الثلج: “هذا يوم استعراضي. أردت القتال لأجله. هذا رائع، لا يُصدّق”.

قبل أيام من عيدها الثامن والعشرين، تابعت مشوارها الاستثنائي بلقبها الثاني عشر في كأس العالم هذا الموسم، وذلك بعد ضمان لقب كرة الكريستال العالمي نهاية الأسبوع الماضي ولقب كأس العالم في التعرّج الطويل.

وتحقّق شيفرين منذ عقد من الزمن الانتصار تلو الآخر في البطولات العالمية. وللمفارقة، حققت في آوره فوزها الأوّل في مسيرتها في كانون الأوّل (ديسمبر) 2012 بعمر السابعة عشرة.

وإلى اختصاصها بالتعرّج، حققت شيفرين انتصارات في فئات متنوعة، على غرار التعرّج (52)، التعرّج الطويل (20)، التعرّج سوبر طويل (5)، الانحدار (3)، المتوازي (5)، كومبينيه (1).

وكان ستنمارك (66 عاماً) توقّع الخميس في مقابلة مع وكالة “فرانس برس”: “قبل أربع سنوات، قلت إنها ستصبح الأولى تحرز لقب 100 سباق، وأكثر، إذا بقيت بصحة جيّدة”.

وسيكون متاحاً لشيفرين الانفراد بالرقم القياسي السبت وتخطي السويدي بمسابقة التعرّج.