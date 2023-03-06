الأمير هاري: المخدرات أعطتني الراحة والخفة

أثار الأمير هاري جدلاً واسعًا بسبب تصريحاته الجديدة عن المخدرات، إذ أكد أن تعاطيه الماريجوانا ساعده على التعامل مع الصدمات في حياته، حيث تم تشخيصه باضطراب نقص الانتباه.

وتحدّث دوق ساسكس إلى الدكتور جابور ماتي خبير الصدمات، خلال مقابلة عبر البث المباشر وتحدّثا عن مجموعة واسعة من المواضيع التي تهمّ المتابعين، ومن بينها وفاة والدته الليدي ديانا وتعاطيه المخدرات، وخدمته في الجيش، وعلاقته بأفراد آخرين في العائلة الملكية.

ولفت الأمير هاري إلى أنه في فترة من حياته لجأ الى المخدرات لحلّ مشاكله، إذ قال: “تناولت الكوكايين ولكنه لم يفعل شيئاً من أجلي، لقد كان شيئاً اجتماعياً أكثر وأعطاني إحساساً بالانتماء بالتأكيد، أعتقد أنه ربما جعلني أيضاً أشعر بأنني بتّ مختلفاً عما كنت عليه”.

وأضاف في تصريح غريب: “المخدرات أعطتني الراحة والخفة وكانت أحد الأجزاء الأساسية في حياتي التي غيّرتني، وبقيت على هذه الحال الى أن التقيت بزوجتي ميغان ماركل، التي غيّرتني بالفعل”.

من جهة ثانية، كشفت صحيفة “دايلي إكسبرس” البريطانية، أن الأمير هاري وميغان ماركل سيقيمان في شقة في قصر باكنغهام، في حال زارا المملكة المتحدة مستقبلاً، حيث من المقرر أن يقدّم الملك تشارلز الثالث “غصن الزيتون” لابنه هاري بعد أن أصدر إشعاراً بإخلاء منزلهما الحالي في المملكة المتحدة.