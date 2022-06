الأمير هاري: تراجعت عن مهامي الملكية بسبب الصحافة "السامة"

اعلن الأمير هاري تراجعه عن مهامه الملكية بسبب الصحافة البريطانية “السامة” التي كانت تدمر صحته العقلية، مشيرا إلى أنه لم ينسحب من الخدمة العامة.

وفي مقابلة مع برنامج “Late Late Show”، قال هاري: “لم أبتعد إطلاقا، بل قررت التراجع بدل التنحي. كنت في بيئة صعبة جدا والكثير من الناس رأوا ذلك”.

وأضاف: “نعلم جميعا كيف يمكن أن تكون الصحافة البريطانية. كانت تدمر صحتي العقلية، لذا فعلت ما يفعله أي زوج وما سيفعله أي أب، كنت بحاجة إلى إخراج عائلتي من هذه البيئة”.

وأكد أن “حياتي مكرسة للخدمة العامة، لذلك أينما كنت في العالم سأفعل الشيء نفسه”.

وعن مسلسل “The Crown” الذي يعرض عبر منصة Netflix ، فقال: “سرد خيالي لحياة الملكة وعائلتها. هو يعطي فكرة تقريبية عن نمط الحياة هذا، والضغوط التي نواجهها مثل وضع الواجب والخدمة فوق الأسرة وكل شيء آخر، وما الذي يمكن أن ينتج عن ذلك”.

All aboard! James is taking Prince Harry for a double-decker tour of Los Angeles and it starts NOW 🚌 pic.twitter.com/hQGwfsjqyX

— The Late Late Show with James Corden (@latelateshow) February 26, 2021