الأناقة تجمع أميرتي بريطانيا والأردن في لقاء ملكي بقلعة ويندسور

منذ 13 دقيقة
شهد يوم الأربعاء لقاءً ملكيًا لافتًا جمع ولي العهد البريطاني الأمير ويليام وزوجته الأميرة كاثرين مع ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وزوجته الأميرة رجوة، في أول زيارة رسمية للزوجين الأردنيين إلى بريطانيا منذ زواجهما عام 2023.

استقبل أمير وأميرة ويلز ضيفيهما في قلعة ويندسور، حيث لفت اللقاء الأنظار بالأناقة والرقي اللذين ميزا إطلالتي الأميرتين، في مشهد يجمع بين الذوق الملكي البريطاني الكلاسيكي والروح العربية العصرية.

تألقت الأميرة كاثرين ببدلة باللون البيج الفاتح من دار Roland Mouret سبق أن ارتدتها عام 2023، ونسّقتها مع قميص كريمي من Burberry بعقدة أنيقة عند العنق، وأقراط ذهبية من Cassandra Goad، فيما أكملت الإطلالة بحذاء من Ralph Lauren.

أما الأميرة رجوة فاختارت إطلالة حديثة بطابع كلاسيكي، إذ ارتدت جامبسوت أسود عاري الكتفين من Alexander McQueen مع قميص أبيض كلاسيكي تحته، وحقيبة مستطيلة من Alaïa، وحذاء أحمر أضاف لمسة نابضة بالحياة.

عكست الإطلالتان مزيجًا من الأناقة الملكية والذوق العصري، مجسّدتين صورة متناغمة بين الشرق والغرب في لقاء يُبرز روح الشباب والرقي اللذين يميزان جيلاً جديدًا من أفراد العائلات الملكية.

