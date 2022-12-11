الأندية الأكثر تمثيلا للمنتخبات في نصف نهائي كأس العالم

رغم خروج منتخب ألمانيا المبكر من دور المجموعات، يتصدر نادي بايرن ميونخ الألماني قائمة أكثر الأندية التي تمتلك لاعبين في الدور نصف النهائي.

ويحضر 6 من لاعبي بايرن ميونخ في نصف نهائي مونديال قطر، وهم كينجسلي كومان ولوكاس هيرنانديز وبنجامين بافارد ودايوت أوباميكانو (فرنسا) وجوسيب ستانيشيتش (كرواتيا) ونصير مزراوي (المغرب).

وجاء الثنائي الإسباني أتلتيكو مدريد وإشبيلية في المركز الثاني بـ5 لاعبين لكل منهما، ويأتي خلفها ريال مدريد (4 لاعبين).

إشبيلية يمتلك 5 لاعبين وهم جونزالو مونتييل وماركوس أكونيا وأليخاندرو “بايو جوميز (الأرجنتين)، وياسين بونو ويوسف النصيري (المغرب).

لاعبو أتلتيكو مدريد هم إيفو جربيتش (كرواتيا) وناهويل مولينا ورودريجو دي بول وأنخيل كوريا (الأرجنتين) وأنطوان جريزمان (فرنسا).

ويمتلك الريال 3 لاعبين وهم أوريلين تشواميني وإدواردو كامافينجا وكريم بنزيما (فرنسا) ولوكا مودريتش (كرواتيا).

جدير بالذكر أن بنزيما خرج من معسكر فرنسا للإصابة، غير أنه لا يزال موجودا في قائمة “الديوك”.

ويتساوى توتنهام الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي والوداد البيضاوي المغربي وباريس سان جيرمان الفرنسي في عدد اللاعبين في نصف النهائي بواقع 3 لاعبين لكل منهم.

لاعبو باريس سان جيرمان هم ليونيل ميسي (الأرجنتين) وكيليان مبابي (فرنسا) وأشرف حكيمي (المغرب).

ويمثل يوفنتوس كل من أدريان رابيو (فرنسا) وأنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس (الأرجنتين)، بينما يظهر ثلاثي الوداد يحيى جبران ويحيى عطية الله وأحمد رضا مع المغرب.

أما توتنهام فيمتلك كل من إيفان بريسيتش (كرواتيا) وكريستيان روميرو (الأرجنتين) وهوجو لوريس (فرنسا).