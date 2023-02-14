الثلاثاء 23 رجب 1444 ﻫ - 14 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأندية التركية تتحد لإغاثة منكوبي الزلزال

منذ 52 دقيقة
ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال المدمر بتركيا وسوريا

ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال المدمر بتركيا وسوريا

A A A
طباعة المقال

حيّد كبار أندية الدوري التركي منافساتهم وخلافاتهم جانباً وقرّروا توحيد جهودهم من أجل إغاثة منكوبي ومتضرري الزلزال “المدمّر”، الذي طال 10 مناطق في جنوب البلاد قبل أيام.

وناقش مسؤولو غالطة سراي، متصدّر الدوري للموسم الجاري 2022-2023، وفنربخشة وبشكتاش وطرابزون سبور، فكرة تصميم قميص مشترك، وطرحه للبيع في اجتماع رابطة الأندية.

وسيتم تخصيص عائدات بيع هذا القميص لصالح ضحايا الكارثة، وفقاً لصحيفة لموقع milliyet التركي.

ويواصل نادي بشكتاش عمله في إرسال المواد التموينية لمناطق الزلزال، عبر عشرات الشاحنات، بدعم واضح من جماهيره التي جمعت تبرعاتها في ملعب “فودافون بارك”.

أما فنربخشة، فيعمل منذ الأيام الأولى على مساعدة المنكوبين، لكنه أكد من ناحيته أن الحاجة الأكثر إلحاحاً هي توفير الخيم. فيما حث غالطة سراي مشجعيه على إرسال تبرعاتهم، وإيداعها في حسابات النادي، الذي سيعمل بدوره على تجهيز الآلاف من خيم الإيواء، المجهّزة بجميع لوازم الحياة.

وأعلن نادي طرابزون سبور تخصيص ريع مباراة الفريق ضد بازل السويسري في دوري المؤتمر الأوروبي، لمساعدة المنكوبين. ويستمر نادي إسطنبول باشاك شهير، في إرسال شاحنات الإغاثة للمناطق المنكوبة، فجهّز شاحنتين جديدتين، إحداهما في الطريق إلى آدي يامان، والأخرى ستتجه إلى ملاطية.

    المزيد من منوعات

    البيرة
    مشروب مهدد بالزوال؟
    كريس روك يتعرض للصفع من ويل سميث
    رئيسة أكاديمية السينما تعلق على رد الفعل حيال صفعة ويل سميث
    شعار اليويفا
    تحقيق يدين "اليويفا" بسبب فوضى نهائي دوري الأبطال بين ليفربول وريال مدريد

    الأكثر قراءة

    الدولار الأميركي
    دولار السوق السوداء يواصل تحليقه... فكم بلغ؟
    فادي الهاشم
    صدور الحكم النهائي بحق زوج نانسي عجرم
    رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب
    مفاجآت ملف رئاسة الجمهورية.. وهاب يكشف المستور!