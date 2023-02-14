الأندية التركية تتحد لإغاثة منكوبي الزلزال

حيّد كبار أندية الدوري التركي منافساتهم وخلافاتهم جانباً وقرّروا توحيد جهودهم من أجل إغاثة منكوبي ومتضرري الزلزال “المدمّر”، الذي طال 10 مناطق في جنوب البلاد قبل أيام.

وناقش مسؤولو غالطة سراي، متصدّر الدوري للموسم الجاري 2022-2023، وفنربخشة وبشكتاش وطرابزون سبور، فكرة تصميم قميص مشترك، وطرحه للبيع في اجتماع رابطة الأندية.

وسيتم تخصيص عائدات بيع هذا القميص لصالح ضحايا الكارثة، وفقاً لصحيفة لموقع milliyet التركي.

ويواصل نادي بشكتاش عمله في إرسال المواد التموينية لمناطق الزلزال، عبر عشرات الشاحنات، بدعم واضح من جماهيره التي جمعت تبرعاتها في ملعب “فودافون بارك”.

أما فنربخشة، فيعمل منذ الأيام الأولى على مساعدة المنكوبين، لكنه أكد من ناحيته أن الحاجة الأكثر إلحاحاً هي توفير الخيم. فيما حث غالطة سراي مشجعيه على إرسال تبرعاتهم، وإيداعها في حسابات النادي، الذي سيعمل بدوره على تجهيز الآلاف من خيم الإيواء، المجهّزة بجميع لوازم الحياة.

وأعلن نادي طرابزون سبور تخصيص ريع مباراة الفريق ضد بازل السويسري في دوري المؤتمر الأوروبي، لمساعدة المنكوبين. ويستمر نادي إسطنبول باشاك شهير، في إرسال شاحنات الإغاثة للمناطق المنكوبة، فجهّز شاحنتين جديدتين، إحداهما في الطريق إلى آدي يامان، والأخرى ستتجه إلى ملاطية.