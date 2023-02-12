الأنصار يعزز صدارته بثلاثية نظيفة على الشباب الغازية

حافظ نادي الأنصار منفرداً بصدارة سنيبس بطولة لبنان لكرة القدم بفوزه على مضيفه الشباب الغازية (3-0)، في المباراة التي أجريت عصر الأحد 12-2-2023)، بالجولة الأولى من إياب سداسية الاوائل على ملعب انصار الجنوب.

وسجل أهداف الانصار السنغالي الحاج مالك تال (د 9)، وحسام اللواتي (53)، وحسن معتوق (90+2) معوضا اهداره ركلة جزاء. وفاز فريق العهد على البرج بنتيجة (1-0)، باختتام الجولة على ملعب مجمع الرئيس فؤاد شهاب البلدي في جونية.

وسجل للعهد الاسكتلندي لي اروين (9). وبهذه النتائج رفع الأنصار رصيده إلى 28 نقطة متقدما بفارق نقطتين على العهد و4 امام النجمة الذي فاز أمس على شباب الساحل 4-1، وبات رصيد الأخير مع البرج 17 نقطة، والشباب الغازية اخيرا بـ6 نقاط.

وفي سداسية الأواخر، فاز فريق الاخاء الاهلي عاليه على ضيفه نادي طرابلس برباعية نظيفة، على ملعب امين عبد النور البلدي في بحمدون.

وسجّل الأهداف: لاريسيو كوستا (29) ومحمد المصري (66، 72، 81).

ورفع الاخاء الأهلي رصيد نقاطه الى 10 تاركا السلام في المركز الأخير بـ7 نقاط، ولا يزال التضامن صور متصدّراً هذه السداسية بـ20 نقطة، وخلفه طرابلس بـ16، يليهما الصفاء والحكمة بـ11.