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الأنصار يُمطر شباك شباب الساحل بسداسية

منذ ساعتين
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حقّق الانصار بطل الثنائية الموسم الماضي فوزا عريضًا على شباب الساحل 6 – 0، في المباراة التي اجريت بينهما عصر اليوم في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في ختام المرحلة الاولى من مجموعة الصدارة، للفرق التي احتلت المراكز الستة الاولى في الدوري العام اللبناني ال62 لكرة القدم.

وسجل للانصار نادر مطر واحمد حجازي وكريم درويش (2) وفايز شمسين (2).

وهذا الفوز الخامس للانصار الذي رفع رصيده الى 18 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين عن شباب الساحل الثالث الذي عانى خسارته الرابعة.

وعلى ملعب نادي العهد على طريق المطار، زاد طرابلس الرياضي من معاناة سبورتنغ صاحب القاع بفوزه عليه 1 – 0، في افتتاح مباريات مجموعة الهبوط للفرق التي احتلت المراكز من 7 الى 12.

وهذا الفوز الخامس لطرابلس فرفع رصيده الى 17 نقطة، والتعثر التاسع لسبورتنغ، فتجمد رصيده عند سبع نقاط.

وعلى ملعب امين عبد النور البلدي في بحمدون، توقفت مباراة الصفاء والحكمة في الدقيقة 63 بسبب سوء الاحوال الجوية. وستتابع المباراة في وقت ومكان لاحقين تحددهما لجنة الطوارئ في الاتحاد اللبناني لكرة القدم.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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