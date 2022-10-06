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الأوروبيون في ورطة.. قهوة الصباح تتحول إلى سلعة رفاهية!

منذ 11 دقيقة
القهوة هي المشروب الأكثر شعبية في العالم

القهوة هي المشروب الأكثر شعبية في العالم

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قال مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي “يوروستات” (الخميس 6-10-2022) إن قدح القهوة الصباحي أصبح متعة باهظة الثمن، مسلطا الأضواء على زيادة سعر البن، إضافة إلى السكر والحليب.

وقال يوروستات “قد تجعل الزيادات الأخيرة في الأسعار هذه السلعة الأساسية التي يستهلكها الناس في الصباح ضربا من ضروب الرفاهية”، موضحا أن أسعار البن زادت في المتوسط بنسبة 16.9 بالمئة في أغسطس آب مقارنة بالسعر قبل عام.

وأضاف المكتب أن سعر الحليب الطازج كامل الدسم زاد بنسبة 24.3 بالمئة في المتوسط، بينما زاد سعر الحليب الطازج منزوع الدسم بنسبة 22.2 بالمئة.

وكانت أعلى زيادة في مكونات القهوة في السكر، إذ قفز متوسط سعره بنسبة 33.4 بالمئة.

وأظهرت البيانات أن الأسعار زادت لهذه السلع الأربعة في جميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء مالطا، حيث لم تتغير أسعار الحليب الطازج منزوع الدسم.

    المصدر :
  • رويترز

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