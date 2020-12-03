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الإتحاد الإسباني لكرة القدم يعاقب ميسي بسبب تحية مارادونا

منذ 6 دقائق
ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

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فرض الإتحاد الإسباني لكرة القدم غرامة مالية قدرها 600 يورو على مهاجم فريق برشلونة ليونيل ميسي لخلعه قميصه تحية لدييغو مارادونا.

غرمت لجنة المسابقات في الاتحاد اللاعب الأرجنتيني لتصرفه بعد إحراز هدف لصالح برشلونة الذي فاز بأربعة أهداف مقابل لا شيء أمام أوساسونا في الدوري الإسباني الأحد.

بعد ركلة من خارج منطقة الجزاء، خلع ميسي قميص برشلونة ليكشف تحته عن قميص مارادونا. ثم أرسل ميسي قبلة بيديه الاثنتين إلى السماء فيما نظر لأعلى.

بعد المباراة، نشر ميسي صورة لتحيته إلى جوار صورة قديمة لمارادونا مرتديا القميص نفسه، وكتب “وداعا، دييغو،” بالإسبانية. توفي مارادونا الأسبوع الماضي عن ستين عاما.

رفض الاتحاد أيضا إلغاء الإنذار الذي وجه لميسي بسبب خلعه قميصه، وغرم ناديه برشلونة 180 يورو.

ويمكن لميسي وللنادي الطعن على القرارين.

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