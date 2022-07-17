الأحد 18 ذو الحجة 1443 ﻫ - 17 يوليو 2022 |
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الإثيوبي تولا يفوز بذهبية ماراثون بطولة العالم

منذ 18 دقيقة
الإثيوبي تولا

الإثيوبي تولا

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فاز الإثيوبي تاميرات تولا بذهبية ماراثون الرجال في بطولة العالم لألعاب القوى بعد سيطرته التامة اليوم الأحد، حيث انفرد بالصدارة لمسافة طويلة، ليسجل رقما قياسيا في البطولة بإنهاء المسافة في ساعتين وخمس دقائق و37 ثانية.

واستغل تولا الأجواء الباردة بحلول الساعة 0615 بالتوقيت المحلي، ونجح صاحب فضية بطولة العالم 2017 في الابتعاد عن باقي المتسابقين، وتقدم بفارق 46 ثانية على أقرب منافسيه بعد مرور 39 كيلومترا، وواصل الضغط ليخرج بجدارة بالانتصار.

وجاء خلف تولا بفارق دقيقة واحدة مواطنه الإثيوبي موسينيت جيريميو، الذي فاز بالفضية الثانية على التوالي، بينما جاء البلجيكي المولود في الصومال بشير عبدي ثالثا لينال البرونزية ويعادل ما فعله في أولمبياد طوكيو.

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