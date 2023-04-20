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الإرهاق يضرب لاعبي السيتي قبل مواجهة نصف نهائي كأس إنجلترا

منذ ساعة واحدة
فريق مانشستر سيتي- رويترز

فريق مانشستر سيتي- رويترز

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قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بعدما أطاح فريقه ببايرن ميونيخ من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء إن لاعبيه يشعرون بالإرهاق قبل مباراة قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام شيفيلد يونايتد في ويمبلي بعد غد السبت.

وتعادل سيتي 1-1 مع بايرن في ميونيخ في إياب دور الثمانية ليفوز 4-1 في مباراتي الذهاب والعودة ويتأهل لقبل نهائي البطولة القارية الأبرز للموسم الثالث على التوالي.

وسيلتقي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع ريال مدريد في قبل النهائي.

ويسعى فريق غوارديولا أيضا للاحتفاظ بلقب الدوري الممتاز، حيث يتأخر بأربع نقاط عن أرسنال المتصدر وله مباراة مؤجلة.

وقال غوارديولا لمحطة بي.تي سبورت “الفريق مرهق، لذا لا أعرف كيف سنتعافى للعب ضد شيفيلد يونايتد لأننا سنلعب يوم السبت.

“الأمر صعب للغاية، لذلك لا أعرف كيف سنخوض المباراة لأن الآن لحظة صعبة لمباراة السبت”.

وأضاف المدرب الإسباني أن المدافع نيثن آكي سيخضع لاختبارات في وقت لاحق اليوم الخميس للتحقق من مدى الإصابة المشتبه بها في عضلات الفخذ الخلفية بعد خروجه من الملعب في الشوط الثاني أمام بايرن ميونيخ.

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