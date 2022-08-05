الإسباني كوكوريلا ينضمّ الى صفوف تشيلسي

تعاقد نادي تشيلسي الإنكليزي لكرة القدم، الجمعة 5 آب، مع الظهير الأيسر الإسباني “مارك كوكوريلا”، قادمًا من برايتون، خلال الصيف الحالي.

وفي بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل “تويتر”، قال تشيلسي: “بعد أنباء عديدة متداولة عبر وسائل الإعلام هذا الأسبوع، نؤكد توصلنا لاتفاق مع برايتون بشأن التعاقد مع لاعبه كوكوريلا”.

ونشر حساب النادي اللندني صورة لكوكوريلا، وكتب عليها “لقد تمت”.

في السياق نفسه، أوضح تشيلسي أن كوكوريلا انتقل إلى صفوفه بعقد مدته 6 سنوات، من دون الكشف عن التفاصيل المالية.

غير أنّ التقارير الصحفية البريطانية أشارت إلى أن قيمة الصفقة بلغت 62 مليون جنيه إسترليني، بحساب الإضافات والحوافز.

وبلغت القيمة الأساسية للصفقة 55 مليون جنيه إسترليني، وحال استطاع كوكوريلا تحقيق بند الإضافات والحوافز، فإنها سترتفع إلى 62 مليون إسترليني.

وفي هذه الحالة، سيصبح كوكوريلا أغلى ظهير في العالم، متفوقًا على البرتغالي “جواو كانسيلو”، المنتقل إلى مانشستر سيتي من يوفنتوس مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.