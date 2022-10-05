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الإصابات تلاحق برشلونة.. كريستينسن آخر الضحايا

منذ ساعة واحدة
أندرياس كريستينسن

أندرياس كريستينسن

موقع kooora
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كشف نادي برشلونة التشخيص المبدئي لإصابة مدافعه الدنماركي “أندرياس كريستينسن”، بعد مواجهة إنتر ميلان مساء الثلاثاء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وتعرّض كريستينسن لإصابة في الدقيقة 58 من مباراة إنتر التي خسرها برشلونة بهدف دون رد.

وقال برشلونة في بيان طبي على حسابه بموقع تويتر: “يعاني أندرياس كريستينسن من التواء في أربطة كاحله الأيسر، وسيخضع للمزيد من الاختبارات الطبية، غدا الأربعاء، لمعرفة التشخيص الدقيق للإصابة”.

ويعاني برشلونة مؤخرا من إصابات عديدة في الدفاع، حيث خسر خدمات جول كوندي ورونالد أراوخو وهيكتور بيليرين، ولن يلحق الثلاثي بمباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد يوم 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وتجمّد رصيد برشلونة عند 3 نقاط في المركز الثالث، بينما انفرد إنتر ميلان بالمركز الثاني برصيد 6 نقاط، فيما يتصدر بايرن ميونخ المجموعة برصيد 9 نقاط، ويتذيل فيكتوريا بلزن من دون نقاط.

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