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الإصابة تبعد الأرجنتيني جارناتشو عن مانشستر يونايتد

منذ ساعتين
أليخاندرو جارناتشو جناح مانشستر يونايتد

أليخاندرو جارناتشو جناح مانشستر يونايتد

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قال أليخاندرو جارناتشو جناح مانشستر يونايتد إنه سيبتعد عن المباريات المقبلة في فترة حاسمة من الموسم بعد إصابته في الكاحل أثناء تعادل فريقه بدون أهداف مع ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مطلع الأسبوع الجاري.

وأدى التحام مع كايل ووكر-بيترز مدافع ساوثامبتون لإصابة جارناتشو ما أجبر إريك تن هاج مدرب يونايتد على استبدال لاعبه الذي شارك كبديل في المباراة.

وغادر جارناتشو ملعب أولد ترافورد في وقت لاحق على عكازين.

وكان الجناح البالغ عمره 18 عاما يستعد للظهور الأول مع منتخب الأرجنتين بعد موسم رائع سجل فيه أربعة أهداف وصنع مثلها في جميع المسابقات لكن سيتعين عليه الآن الانتظار لارتداء قميص الفريق المتوج بكأس العالم.

وكتب عبر حسابه على انستجرام “من الصعب وصف ما أشعر به الآن. لسوء الحظ لن أتمكن من مساعدة فريقي وزملائي في المباريات المقبلة في فترة هامة من الموسم لمانشستر يونايتد.

“أنا محبط أيضا لأنني سأفوت فرصة اللعب مع زملائي في منتخب الأرجنتين وهو ما كان سيكون لحظة عظيمة ومثيرة للفخر لي ولعائلتي.

“هذا جزء من كرة القدم ومن احترافيتنا وأنا جاهز لفترة التعافي”.

ويدخل يونايتد فترة قد تكون حاسمة في الموسم حيث يلعب ضد ريال بيتيس الإسباني في إياب دور الستة عشر للدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل ثم يواجه فولهام في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد.

وتلعب الأرجنتين ضد بنما وكوراساو وديا في فترة التوقف الدولي الشهر الجاري.

    المصدر :
  • رويترز

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