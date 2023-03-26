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الإصابة تبعد كورتوا عن تشكيلة بلجيكا لمباراتها الودية ضد ألمانيا

منذ 11 دقيقة
تيبو كورتوا

تيبو كورتوا

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أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، اليوم الأحد 26/3/2023، انسحاب حارس مرماه تيبو كورتوا من المباراة الدولية الودية ضد ألمانيا المقررة الثلاثاء 28/3/2023، في كولن بسبب معاناته من “آلام طفيفة في العضلات المقربة”.

وقال الاتحاد البلجيكي: “كإجراء احترازي، تمت إراحة” كورتوا الذي لعب أساسياً في المباراة التي فاز فيها “الشياطين الحمر” على السويد (3-0) الجمعة، في سولنا في الجولة الأولى من تصفيات كأس أوروبا 2024، في ظل برنامجه المزدحم مع فريقه ريال مدريد الإسباني في الأسابيع المقبلة.

وسيلعب حارس مرمى فولفسبورغ الألماني كون كاستيلس أساسياً ضد المانيا بعدما أصبح الحارس الثاني في تشكيلة بلجيكا عقب اعتزال سيمون مينيوليه عقب مونديال قطر.

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