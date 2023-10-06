الإضراب يؤجل حفل جوائز "توني" المسرحية

في ظل استمرار إضراب هوليوود، قرر “صندوق المسرح الأميركي”‏ و”رابطة برودواي” تأجيل تنظيم حفل “توزيع جوائز توني المسرحية الـ 77” إلى العام 2024، مع تبديل موقعه.

وتقرر إقامة الحفل يوم 16 حزيران 2024، ولكن هذه المرة في موقع جديد، لتكون المرة الرابعة التي يجري فيها تبديل مكان الحفل المسرحي الضخم، خلال أربع سنوات، وفق مجلة “فارايتي”.

ستقام أكبر ليلة احتفال في بروداوي، على مسرح “ديفيد. هـ. كوخ”، في مركز لنكولن للمؤتمرات، بالجانب الغربي لمدينة نيويورك، منتقلة من “مسرح يونايتد بالاس” في واشنطن هايت، وقاعة “راديو سيتي للموسيقى”، كما مسرح “وينتر غاردن”.

ومن المتوقع أن تشمل ترشيحات هذا العام، مسرحية “Merryly We Roll Along” لستيفن سونديم، “غوتنبرغ” للثنائي أندرو رانيلز وجوش جاد، “The Notebook”، وهو عمل مقتبس من رواية نيكولاس سباركس، وسواها العديد من الأعمال المسرحية.

وفيما لم يُعلن عن أسماء مقدمي الحفل، سواء من داخل القاعة الرئيسية أو على السجادة الحمراء، كانت الإعلامية الأميركية أريانا ديبوز استضافت العام الماضي، حفل توني السنوي الـ 76، الذي ذهب من دون إعداد بسبب الإضراب.

شكّل الإعلان عن إجراء حفل العام الماضي من دون إعداد وكتابة سيناريو، أداة جذب للمشاهدين، مستقطباً 4.3 ملايين مشاهد، ليصبح بذلك البث التلفزيوني المباشر الأكثر مشاهدة على قناة توني على يوتيوب منذ العام 2019.

وتأسست جوائز توني المسرحية (جائزة أنطوانيت بيري للتميز في مجال المسرح) عام 1947، وجرى حفلها الأول في 6 نيسان من ذاك العام، وما زالت مستمرة في منح جوائزها للعروض المسرحية الأميركية المتميزة.

وسميت الجائزة تكريماً لذكرى أنطوانيت بيري، التي كانت قد توفيت قبيل إنشاء الجائزة بفترة وجيزة، وهي ممثلة ومخرجة ومنتجة أميركية، كانت من بين مؤسسي صندوق المسرح الأميركي.