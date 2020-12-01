الإعلامي نبيل الرفاعي ينضم إلى “صوت بيروت انترناشونال”

انضم الإعلامي نبيل الرفاعي الى اسرة “صوت بيروت انترناشونال” وقد كتب عبر صفحته الخاصة في “فيسبوك” “يسرني أن أعلن رسمياً إنضمامي إلى منصة وموقع صوت بيروت انترناشونال، الذي يحاكي التطور الإعلامي وطموح الإعلاميين، كونه منبراً وصوتاً للبنانيين الموجوعين جراء كل هذا التداعي الحاصل في البلد من شماله مروراّ بالعاصمة التي يحمل إسمها إلى جنوبه وبقاعه، وصولاً إلى دول الإنتشار.

أشكر القائمين على هذا المنبر الاعلامي الحر، على إختيارهم لي لأكون ضمن فريق عمل محترف ومميز.

تحياتي وألتقيكم قريبا جداً عبر صوت بيروت”.