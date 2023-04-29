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الإعلان عن قرعة كأس العالم في كرة السلة.. أين حل منتخب لبنان؟

منذ 47 دقيقة
كأس العالم لكرة السلة 2023 سيقام في كل من اليابان إندونيسيا والفيليبين

كأس العالم لكرة السلة 2023 سيقام في كل من اليابان إندونيسيا والفيليبين

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تم الإعلان عن نتائج قرعة كأس العالم التي ستقام في كل من اليابان وإندونيسيا والفيليبين 2023 والتي سيشارك فيها المنتخب اللبناني، بعد ظهر اليوم في “Araneta Coliseum” في العاصمة الفيليبينية مانيلا.

وجاء ترتيب المجموعات على الشكل التالي:

المجموعة A:

1- أنغولا.

2- جمهورية الدومينيكان.

3- الفيليبين.

4- إيطاليا.

المجموعة B:

1- جنوب السودان.

2- صربيا.

3- الصين.

4- بورتو ريكو.

المجموعة C:

1-الولايات المتحدة الأميركية.

2- الأردن.
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3- اليونان.

4- نيوزلندا.

المجموعة D:

1- مصر.

2- المكسيك.

3- مونتينيغرو (الجبل الأسود).

4- ليتوانيا.

المجموعة E:

1- ألمانيا.

2- فنلندا.

3- أستراليا.

4- اليابان.

المجموعة F:

1- سلوفينيا.

2- الرأس الأخضر (كاب فيردي).

3- جورجيا.

4- فنزويلا.

المجموعة G:

1- إيران.

2- إسبانيا.

3- ساحل العاج.

4- البرازيل.

المجموعة H:

1- كندا.

2- لاتفيا.

3- لبنان.

4- فرنسا.

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