الإفراج عن البطل الحقيقي لفيلم "فندق رواندا"

قال مصدر مطلع، الثلاثاء، إن بول روسيساباجينا البطل الحقيقي لفيلم (هوتيل رواندا) “فندق رواندا” حول الإبادة الجماعية التي وقعت عام 1994 وصل إلى قطر بعد الإفراج عنه من السجن في رواندا الأسبوع الماضي.

وحُكم على روسيساباجينا، الذي يمتلك إقامة دائمة في الولايات المتحدة، في سبتمبر أيلول 2021 بالسجن لمدة 25 عاما بتهمة الارتباط بجماعة معارضة للرئيس الرواندي بول كاجامي لديها جناح مسلح.

وأفرج عنه يوم الجمعة بعد تخفيف عقوبته بعد شهور من المفاوضات بين واشنطن وكيجالي.

وتوترت العلاقات الوثيقة بين واشنطن ورواندا بسبب اعتقال روسيساباجينا والاتهامات الأمريكية التي نفتها كيجالي بأن رواندا ترسل قوات إلى جمهورية الكونجو الديمقراطية المجاورة وتدعم المتمردين هناك.

وتقول رواندا إن إطلاق سراح روسيساباجينا جاء نتيجة رغبة مشتركة لإعادة ضبط العلاقات بين الولايات المتحدة ورواندا.

وذكر مصدر مطلع أن روسيساباجينا، وهو مدير فندق سابق ويبلغ من العمر 68 عاما، وصل إلى الدوحة أمس الاثنين.

وقال مسؤولون أمريكيون إنه سيعود من الدوحة إلى الولايات المتحدة.

ويصور فيلم فندق رواندا نجاح روسيساباجينا في إنقاذ أكثر من ألف لاجئ، بينهم عائلته، خلال الإبادة الجماعية في 1994 بإيوائهم في الفندق المحاصر الذي كان يديره في كيجالي.