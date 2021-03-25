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الإمارات تمنح مروان خوري الإقامة الذهبية

منذ ساعة واحدة
مروان خوري

مروان خوري

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منحت دولة الإمارات الإقامة الذهبية للفنان اللبناني مروان خوري. وكتب عبر صفحته الخاصة: “شكراً لدولة الإمارات العربية المتّحدة التي شرّفتني بمَنحي الإقامة الذّهبيّة”.

وقد لاقى منشوره اعجاب العديد من المتابعين. وكان أهدى مروان خوري محبيه مؤخرا فيديو كليب أغنية “مهلاً على قلبي”، عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات وألحان مروان خوري، توزيع وميكساج داني خوري. ويقول مطلع الأغنية: “مهلاً على قلبي ورمى علينا السلامْ ومضى من دونِ كلامْ وكأنما يقصِدُ باللحظِ قتلَنَا وحدهُ من بين الانامْ يوقظ الحلُمَ وينامْ وكأنما يرصُدُ بالنأيِ وصلَنا مهلاً على قلبي رُحماك يا سيدي..”.

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