الإيطالي باستيانيني يفوز بجائزة أراجون الكبرى للدراجات النارية

تفوق الإيطالي إنيا باستيانيني على مواطنه فرانشيسكو بانيايا في اللفة الأخيرة ليتوج بطلا لسباق جائزة أراجون الكبرى للدراجات النارية، الأحد، بعد أن حقق فوزه الرابع خلال الموسم الحالي بينما خرج متصدر بطولة العالم الفرنسي فابيو كوارتارارو من السباق في اللفة الأولى بعد تعرضه لحادث فاتحا بذلك باب المنافسة على اللقب على مصراعيه.

وبهذا انتقم باستيانيني متسابق فريق جرسيني ريسنج لخسارته بفارق ضئيل في جائزة سان مارينو الكبرى في وقت سابق من الشهر الجاري وحرم بانيايا متسابق دوكاتي من تحقيق خامس فوز على التوالي بالتفوق عليه بفارق 0.042 ثانية.

وقلص بانيايا الفارق الذي يفصله عن كوارتارارو في الترتيب العام للبطولة إلى 10 نقاط قبل أخر خمسة سباقات من الموسم بينما عاد أليكس إسبارجارو متسابق أبريليا إلى المنافسة على اللقب بعد احتلاله المركز الثالث اليوم عقب نجاحه في تجاوز براد بيندر متسابق فريق رد بول كيه.تي.إم في اللفة قبل الأخيرة.

وخرج بطل العالم كوارتارارو من السباق بعد اصطدامه من الخلف بدراجة الإسباني مارك ماركيز متسابق هوندا عند مخرج المنحنى الخامس ثم حدث احتكاك بين دراجتي ماركيز والياباني تاكاكي ناكاجامي ليخرجا من السباق أيضا.

وقال ماركيز إنه واجه مشكلات قبل الاحتكاك بينه وبين كوارتارارو وأضاف “لم يحالفني الحظ فعليا وأود الاعتذار لكل من تاكا وفابيو”.