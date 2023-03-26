الإيطالي بانيايا يتوج بجائزة البرتغال الكبرى للدراجات النارية

فاز فرانشيسكو بانيايا حامل اللقب بسباق جائزة البرتغال الكبرى في افتتاح بطولة العالم للدراجات النارية ليتقدم متسابق فريق دوكاتي بفارق كبير في الصدارة، الأحد.

وكان بانيايا انتصر في أول سباق سرعة للدراجات النارية على الإطلاق ونال 12 نقطة، وحصد 25 نقطة أخرى بالفوز بسباق اليوم.

واحتفل المتسابق الإيطالي بالفوز في البرتغال على طريقة كريستيانو رونالدو وهو ما أسعد الجماهير.

وجاء مافريك بينياليس متسابق أبريليا في المركز الثاني متفوقا على ماركو بيتزيتشي متسابق في.آر.46 ريسنج.

وبدأ بانيايا الموسم بشكل مختلف عما حدث في العام الماضي عندما انتظر ستة سباقات ليحقق أول فوز ويصعد على منصة التتويج لأول مرة.

وقال بانيايا “سباق طويل، وأنا سعيد جدا، بدأت الموسم بالطريقة التي أردتها أنا والفريق، الشكر للفريق الذي قام بهذا العمل الرائع”.

وكان مارك ماركيز الأسرع بعدما انطلق من مركز أول المنطلقين، لكنه تراجع ثلاثة مراكز، وخطف البرتغالي ميجل أوليفيرا المقدمة في اللفة الأولى بعد انطلاقه من المركز الرابع.

اصطدام ماركيز وأوليفيرا

عندما حاول ماركيز التقدم إلى المركز الثالث، اصطدم مع خورخي مارتن متسابق براماك ريسنج الذي حافظ على توازنه بصعوبة، ثم اصطدم متسابق هوندا مع أوليفيرا ليخرجا من السباق.

وصبت الجماهير البرتغالية غضبها على ماركيز، ولم يشفع له محاولة الاعتذار.

ونُقل أوليفيرا إلى المركز الطبي للخضوع لفحوصات حيث أوضحت الإعادة أن ماركيز اصطدم بظهره.

وقال هوندا إن ماركيز ربما يعاني من كسر في اليد.

واستفاد بينياليس من الحادث وتقدم إلى المركز الثاني خلف بانيايا، فيما كان بيتزيتشي ثالثا ليصعد على منصة التتويج للمرة الثانية في مسيرته في الفئة الأولى.

وعزز بانيايا تفوقه على بينياليس الذي صعد على منصة التتويج لأول مرة منذ جائزة سان مارينو في العام الماضي.

وقال بينياليس “العمل الذي قمنا به هذا الأسبوع آتى ثماره. كنت أضغط لأنني أعلم أن أبريليا يملك المزيد”.

واحتل يوهان زاركو المركز الرابع متقدما على أليكس ماركيز المنتقل إلى جريسيني ريسنج هذا الموسم.