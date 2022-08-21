الأحد 23 محرم 1444 ﻫ - 21 أغسطس 2022 |
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الإيطالي بانيايا يفوز بجائزة النمسا الكبرى للدراجات النارية

منذ 16 ثانية
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قدم الإيطالي فرانشيسكو بانيايا متسابق دوكاتي أداء متميزا وفاز ببطولة سباق جائزة النمسا الكبرى للدرجات النارية اليوم الأحد بينما نجح متسابق ياماها الفرنسي فابيو كوارتارارو متصدر الترتيب العام للبطولة في الحصول على المركز الثاني بعد انطلاقه بقوة قرب نهاية السباق.

وهذا هو ثالث فوز على التوالي لبانيايا بعد انتصاره في سباقي بريطانيا وهولندا الأخيرين.

واليوم أنهى بانيايا السباق متفوقا بفارق 0.492 ثانية على كوارتارارو بينما احتل الأسترالي جاك ميلر المركز الثالث.

وبدأ بانيايا السباق في حلبة رد بول في سبيلبرج من المركز الثاني وأنطلق بسرعة كبيرة في البداية ونتيجة لذلك نجح في تجاوز أول المنطلقين إنيا باستيانيني متسابق جرسيني رسينج في اللفة الأولى.

وتراجع باستيانيني إلى المركز الرابع في اللفة السادسة بينما تقدم ميلر زميل بانيايا وخورجي مارتن قبل أن يضطر باستيانيني للخروج من السباق بسبب ثقب في الإطار الأمامي لدراجته وخروجها عن المضمار.

وكان مارتن قريبا من ضمان الصعود لمنصة التتويج لكنه خرج عن المضمار عند أحد المنحنيات في اللفة 17 ليحتل كوارتارارو متسابق ياماها المركز الثالث.

بعد ذلك واصل كوارتارارو الضغط على ميلر من أجل الحصول على المركز الثاني ونجح في ذلك قبل أقل من ثلاث لفات من نهاية السباق عندما حقق انطلاقة متميزة عند أحد المنحنيات

    المصدر :
  • رويترز

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