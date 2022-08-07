الأحد 9 محرم 1444 ﻫ - 7 أغسطس 2022 |
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الإيطالي بانيايا يفوز بجائزة بريطانيا الكبرى للدراجات النارية

منذ 55 دقيقة
الإيطالي فرانشيسكو بانيايا

الإيطالي فرانشيسكو بانيايا

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فاز الإيطالي فرانشيسكو بانيايا متسابق فريق دوكاتي بسباق جائزة بريطانيا الكبرى للدراجات النارية على حلبة سيلفرستون، الأحد ليحقق بذلك انتصاره الثاني على التوالي.

واحتل الإسباني مافريك بينياليس متسابق أبريليا المركز الثاني بعد تخلفه بفارق 0.426 ثانية عن صاحب الصدارة عقب معركة حامية بين المتنافسين خلال اللفات الأخيرة في حين احتل الأسترالي جاك ميلر متسابق دوكاتي المركز الثالث.

وقال بانيايا الذي بدأ العطلة الصيفية بعد الفوز بسباق جائزة هولندا الكبرى على حلبة أسن وحقق فوزه الرابع هذا الموسم اليوم “أعتقد أنه أفضل انتصار حققته”.

واحتل بطل العالم الفرنسي فابيو كوارتارارو متسابق ياماها المركز الثامن بعد أن عوقب بلفة كاملة لكنه عزز انفراده بصدارة الترتيب العام للبطولة إذ أصبح الفارق الذي يفصله عن ملاحقه المباشر أليكس إسبارجارو متسابق أبريليا 22 نقطة بعد 12 من 20 جولة مقررة هذا الموسم.

    المصدر :
  • رويترز

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