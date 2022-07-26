الأربعاء 27 ذو الحجة 1443 ﻫ - 27 يوليو 2022 |
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الإيطالي سكامسكا ينضم إلى وست هام الإنجليزي

منذ 17 دقيقة
المهاجم الإيطالي جيانلوكا سكامسكا

المهاجم الإيطالي جيانلوكا سكامسكا

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قال وست هام يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء إنه ضم المهاجم الإيطالي جيانلوكا سكامسكا من ساسولو بعقد يمتد لخمسة مواسم.

وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن الصفقة تقدر بنحو 30.5 مليون جنيه استرليني (36.69 مليون دولار) بالإضافة إلى خمسة ملايين كمكافآت، وخيار تمديد التعاقد لموسم إضافي.

وأضاف وست هام في بيان “سكامسكا أصبح أحدث اللاعبين الطموحين المنضمين إلى تشكيلة المدرب ديفيد مويز والتي ستنافس في أربع بطولات في الموسم الجديد، ويتطلع للإرتقاء للمستوى التالي…”.

وخاض اللاعب البالغ عمره 23 عاما عدة تجارب على سبيل الإعارة قبل أن يحجز مكانه في تشكيلة ساسولو الأساسية.

وأحرز سكامسكا 16 هدفا في 41 مباراة بجميع المسابقات مع ساسولو.

ويستهل وست هام، الذي يشارك في دوري المؤتمر الأوروبي، الموسم الجديد باستضافة مانشستر سيتي حامل اللقب في السابع من أغسطس آب.

    المصدر :
  • رويترز

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