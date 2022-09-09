الابتسامة لم تفارق وجهها... الصورة الأخيرة للملكة إليزابيث

نشرت الصفحة الرسمية للعائلة الملكية عبر “إنستغرام” صورة للملكة إليزابيث الثانية، تجمعها مع الرئيسة الجديدة للحكومة البريطانية، خلال اجتماع لتعيينها في منصبها بعدما قدّم بوريس جونسون استقالته.

وسبقت الصورة موعد وفاة الملكة بيومين، مع أنّها ظهرت فيها بصحّة جيّدة، على الرّغم من أنّها استعانت بالعصا للوقوف والتّحرّك، ولكن الابتسامة لم تفارق وجهها كالعادة.

وشكّلت الصورة صدمة كبيرة للمتابعين حيث ظهرت بقعة زرقاء على يدها، وكانت سببًا لطلب الاطباء وضعها تحت الرعاية الطبية والاستراحة.

وجرت مراسم الوفاة الرمزية في قصر بالمورال في المرتفعات الاسكتلندية، في سابقة تاريخية، إذ جرت العادة طوال مدّة حكم الملكة أن تستقبل الملكة الجماهير مع رؤساء الوزراء المنتهية ولايتها ورؤساء الوزراء الجدد في باكنغهام، إلا أنّهم توجّهوا إلى مكان إقامتها في بالمورال هذه المرّة حيث طلبت منهم تشكيل الحكومة.

وتوفيت الملكة عن عمر يناهز الـ96 عامًا، بعد أن أمضت 70 عامًا على عرش بريطانيا العظمى، وهي أطول فترة حكم في تاريخ البلاد.