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الاتحاد الإنجليزي يتهم ليفربول بالفشل في السيطرة على لاعبيه امام سيتي

منذ 3 دقائق
الاتحاد الانكليزي لكرة القدم يحدد الأول من أغسطس موعد إقامة المباراة النهائية

الاتحاد الانكليزي لكرة القدم يحدد الأول من أغسطس موعد إقامة المباراة النهائية

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اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الخميس نادي ليفربول المنافس بالدوري الممتاز بالفشل في السيطرة على لاعبيه خلال الهزيمة 4-1 يوم السبت الماضي أمام مضيفه مانشستر سيتي.

وحاصر العديد من لاعبي ليفربول الحكم سايمون هوبر لمطالبته بإشهار بطاقة صفراء ثانية للاعب وسط سيتي رودري بسبب تدخل على كودي جاكبو.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان “تم توجيه اتهام لفريق ليفربول بعد محاصرة لاعبيه لحكم المباراة في الدقيقة 34 من المواجهة في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر سيتي.

“أخفق ليفربول على ما يبدو في السيطرة على لاعبيه الذين تصرفوا بطريقة غير مسؤولة أو غير لائقة”.

وأمام ليفربول مهلة حتى 12 أبريل\نيسان للرد على الاتهام.

ويحتل ليفربول المركز الثامن في الدوري وسيستضيف أرسنال المتصدر يوم الأحد المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

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